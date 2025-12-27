قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
فن وثقافة

وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما

وفاة داود عبد السيد
وفاة داود عبد السيد
أحمد إبراهيم

رحل المخرج داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

بدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري. ثم بعد ذلك توقف عبد السيد عن مزاولة هذا العمل، يقول: «لم أحب مهنة المساعد، كنت تعساً جداً وزهقان أوي.. لم أحبها، إنها تتطلب تركيزاً أفتقده.. أنا غير قادر على التركيز إلا فيما يهمني جداً.. عدا ذلك، ليس لدي أي تركيز.»

أعمال داود عبد السيد 

ويُعد المخرج داود عبد السيد أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا خالدة أثرت وجدان الجمهور، منها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، قدرات غير عادية، سارق الفرح.

وقد أخرج وكتب عددًا من هذه الأفلام، التي تمثل علامات فارقة في السينما العربية، لما تحمله من عمق فلسفي وطرح اجتماعي وإنساني مميز.

داود عبد السيد المخرج داود عبد السيد أعمال داود عبد السيد وفاة داود عبد السيد أفلام داود عبد السيد

