وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
هل المحاصيل والمنازل مهددة بالهدم بسبب النمل الأبيض؟.. الزراعة توضح

شيماء مجدي

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد والوجه القبلي لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية ومنظومة مكافحة النمل الأبيض، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية الدقيقة، وتشديد الرقابة ودعم المزارعين خاصة فيما يتعلق بمكافحة الآفات الزراعية.

​وقال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن الإدارة تعمل وفق منظومة علمية تعتمد على الخرائط الزمانية والمكانية التي أُطلقت منذ عامين للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بهدف رصد الانتشار الزمني والمكاني للآفات بدقة، اتخاذ إجراءات استباقية للمكافحة قبل تفاقم الإصابات، إضافة إلى مراعاة التغيرات المناخية وتأثيرها على الآفات في مراحل ما بعد الزراعة و"البادرة".

​وأشار رزق ، إلى الزيارة الميدانية، لمحافظات الوجه القبلي، والتي بدأها بمحافظتي الأقصر وأسوان بتكليف من وزير الزراعة للاطمئنان بنفسه على كفاءة منظومة المكافحة وتوافر مستلزمات العلاج للنمل الأبيض ومتابعة حالة المحاصيل الزراعية، والتأكد من تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك أيضا تواصل لجان المرور بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات،  المرور على محاصيل (القمح، الفول البلدي، البنجر، الفراولة، الطماطم) بالإضافة إلى أشجار الفاكهة، لتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين، وذلك بمحافظات (المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، والبحيرة)، مؤكداً أن المحاصيل والزراعات وجدت في حالة جيدة.

​وفي سياق متصل، أكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ان هناك حملات مكثفة أيضا لتشديد الرقابة على محال الاتجار في المبيدات، كما يتم ضبط أي مستلزمات غير شرعية أو غير مسجلة بوزارة الزراعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سلامة المتداول في الأسواق.

​وحول ما أثير بشأن النمل الأبيض، أكد رئيس الإدارة أن مديريات الزراعة بمحافظتي الأقصر وأسوان تنفذ برامج مكافحة مكثفة للوحدات المعرضة للإصابة، مشدداً على استمرار عمليات الحصر والعلاج الدوري، ونفى بشكل قاطع وجود أي منازل مهدمة نتيجة الإصابة، مؤكداً أن الوضع آمن ومستقر.

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الصومال

وزير الإعلام الصومالي: نرفض اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال

صورة ارشيفية

الخارجية: موقف مصر ثابت وداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره

صورة أرشيفية

مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية وترفض أى إجراءات أحادية

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

