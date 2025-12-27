هل المحاصيل والمنازل مهددة بالهدم بسبب النمل الأبيض؟.. الزراعة توضح

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد والوجه القبلي لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية ومنظومة مكافحة النمل الأبيض، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية الدقيقة، وتشديد الرقابة ودعم المزارعين خاصة فيما يتعلق بمكافحة الآفات الزراعية.

​وقال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن الإدارة تعمل وفق منظومة علمية تعتمد على الخرائط الزمانية والمكانية التي أُطلقت منذ عامين للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بهدف رصد الانتشار الزمني والمكاني للآفات بدقة، اتخاذ إجراءات استباقية للمكافحة قبل تفاقم الإصابات، إضافة إلى مراعاة التغيرات المناخية وتأثيرها على الآفات في مراحل ما بعد الزراعة و"البادرة".

​وأشار رزق ، إلى الزيارة الميدانية، لمحافظات الوجه القبلي، والتي بدأها بمحافظتي الأقصر وأسوان بتكليف من وزير الزراعة للاطمئنان بنفسه على كفاءة منظومة المكافحة وتوافر مستلزمات العلاج للنمل الأبيض ومتابعة حالة المحاصيل الزراعية، والتأكد من تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك أيضا تواصل لجان المرور بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات، المرور على محاصيل (القمح، الفول البلدي، البنجر، الفراولة، الطماطم) بالإضافة إلى أشجار الفاكهة، لتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين، وذلك بمحافظات (المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، والبحيرة)، مؤكداً أن المحاصيل والزراعات وجدت في حالة جيدة.

​وفي سياق متصل، أكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ان هناك حملات مكثفة أيضا لتشديد الرقابة على محال الاتجار في المبيدات، كما يتم ضبط أي مستلزمات غير شرعية أو غير مسجلة بوزارة الزراعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سلامة المتداول في الأسواق.

​وحول ما أثير بشأن النمل الأبيض، أكد رئيس الإدارة أن مديريات الزراعة بمحافظتي الأقصر وأسوان تنفذ برامج مكافحة مكثفة للوحدات المعرضة للإصابة، مشدداً على استمرار عمليات الحصر والعلاج الدوري، ونفى بشكل قاطع وجود أي منازل مهدمة نتيجة الإصابة، مؤكداً أن الوضع آمن ومستقر.