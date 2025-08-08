مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر

رصدت قناة العربية، في تقرير تلفزيوني أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة، متضمنا آخر تحديثات أسعار الذهب في مصر وخاصة العيار الأكثر شهرة عيار 21.

وارتفع سعر الذهب مع بداية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، على مستوي أعيرة الذهب المختلفة لليوم الثاني علي التوالي.

الذهب يصعد

مع بداية تعاملات اليوم زاد سعر جرام الذهب في المتوسط مقدار 20 جنيه جديد، ليرتفع بذلك سعر الجرام في يومين مقدار 40 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحديث الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب اليوم داخل محلات الصاغة نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للبيع.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبللغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء.