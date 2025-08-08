قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر
مدرب مانشستر سيتي السابق يتولى تدريب ليفربول للسيدات
سلوت يتحدي كريستال بالاس.. وليفربول يتطلع لافتتاح الموسم بلقب جديد
بالاس قلق بشأن هبوط الدوري الأوروبي والانتقالات قبل مباراة الدرع الخيرية
الشحات وبيكهام وعمر كمال الأبرز.. فريق كامل يغيب عن الأهلى أمام مودرن سبورت بالدوري
شروط استقدام الحكام الأجانب فى مباريات الدوري الجديد| تفاصيل
السيطرة على حريق هائل في مصنع للملابس بالغربية.. صور
حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي
سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم
توك شو

مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب
الذهب
عادل نصار

رصدت قناة العربية، في تقرير تلفزيوني أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة، متضمنا آخر تحديثات أسعار الذهب في مصر وخاصة العيار الأكثر شهرة عيار 21.

وارتفع سعر الذهب مع بداية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، على مستوي أعيرة الذهب المختلفة لليوم الثاني علي التوالي.

الذهب يصعد

مع بداية تعاملات اليوم زاد سعر جرام الذهب في المتوسط مقدار 20 جنيه جديد، ليرتفع بذلك سعر الجرام في يومين مقدار 40 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحديث الذهب 

وصل متوسط سعر جرام الذهب اليوم داخل محلات الصاغة نحو  4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للبيع.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبللغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء.

الذهب الذهب اليوم اسعار الذهب الذهب عبارة

