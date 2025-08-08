وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية

لقي الشيخ السيد جودة عبده مصرعه أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الكبير بعزبة خليل موسى بأوقاف الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم إخطار الأجهزة المعنية ونقل الجثة إلى المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبها اصدرت مديرية اوقاف الشرقية بيانا جاء فيه ينعي الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية الفقيد الراحل الشيخ السيد جودة عبده ، والذى لقي ربه اليوم أثناء خطبة الجمعة حيث كان رحمة الله عليه خطيباً بالمسجد الكبير بعزبة خليل موسى بأوقاف الزقازيق.

وأشار وكيل الوزارة إلى حسن خلقه وسيرته المحمودة ومعاملته الطيبة مع مرؤسية، سائلا الله له الرحمة والمغفرة، مؤكدا ان الفقيد شهيد العمل رزقه الله حسن الخاتمة فى صلاته، فما أجملها من نهاية طيبة وحسن خاتمة وخالص تعازينا لأسرته وزملائه وأصدقائه.