تحالف الشرعية في اليمن: سنتعامل مع أي تحركات عسكرية تهدد المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتم التعامل مع أي تحركات عسكرية تهدد خفض التصعيد حماية للمدنيين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة في جنوب شرق اليمن ، داعيا إلى ضبط النفس ومواصلة الجهود الدبلوماسية بهدف التوصل إلى حل دائم في اليمن.

كما أشاد بالجهود الدبلوماسية للسعودية والإمارات في اليمن.

وفي سياق أخر ؛ حثت وزارة الخارجية الأمريكية بكين على الدخول بحوار مع تايوان ووقف ضغوطها العسكرية والاقتصادية عليها.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت جمهورية مصر العربية، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية على الساحة اليمنية، مؤكدة دعمها الكامل للجهود المبذولة لخفض التصعيد ومنع تفاقم الوضع الراهن بما يعكس إيجابًا على أمن واستقرار المنطقة.







