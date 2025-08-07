قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحطم طائرة إسعاف في ضواحي نيروبي يودي بحياة 6 أشخاص ويثير حالة من الهلع
رسميا.. الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عاد من الموت.. إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي وسقوط من علو بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر صقر المركزي في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٢٢ عام، بعد وصوله بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة إثر تعرضه لصعق كهربائي وسقوط من علو، مما تسبب في توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالسلام شعبان مدير المستشفى.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى قام على الفور بإدخال الحالة إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، حيث خضع لعدد ٨ دورات متواصلة من الإنعاش القلبي باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، والتي استمرت لمدة نصف ساعة كاملة، حتى تم استعادة النبض والانعاش القلبي بفضل الله بنجاح، كما تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، قامت بالتنسيق لنقل المريض إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام لمتابعة حالته الصحية من خلال الأساتذة والاستشاريين في التخصصات المختلفة، ثم إعادته إلى مستشفى كفر صقر بعد استقرار حالته الصحية، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء بمستشفى كفر صقر المركزي لحين خروجه من المستشفى خلال الساعات القادمة بعد تماثله للشفاء تماماً.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وكفاءة أداء الفرق الطبية خاصة بأقسام الطوارئ، والاستجابة السريعة لإنقاذ الحالات الحرجة، وتحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية.

كفر صقر بمستشفى كفر صقر بقسم الإستقبال والطوارئ وزارة الصحة بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

قصور الثقافة تكرّم مبدعي الأقاليم وتحتفي بالسويس.. ومسرحية جديدة تنطلق على مسرح السامر

محافظ الغربية

رصف الطريق الحربي 194 بالسنطة .. صور

تكريم الصحفيين والاعلاميين

“دور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة السياسية”..ندوة لمجمع إعلام قنا والمجلس الوطني للشباب

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد