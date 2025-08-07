عاد من الموت.. إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي وسقوط من علو بالشرقية

نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر صقر المركزي في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ٢٢ عام، بعد وصوله بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة إثر تعرضه لصعق كهربائي وسقوط من علو، مما تسبب في توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالسلام شعبان مدير المستشفى.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى قام على الفور بإدخال الحالة إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، حيث خضع لعدد ٨ دورات متواصلة من الإنعاش القلبي باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، والتي استمرت لمدة نصف ساعة كاملة، حتى تم استعادة النبض والانعاش القلبي بفضل الله بنجاح، كما تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، قامت بالتنسيق لنقل المريض إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام لمتابعة حالته الصحية من خلال الأساتذة والاستشاريين في التخصصات المختلفة، ثم إعادته إلى مستشفى كفر صقر بعد استقرار حالته الصحية، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء بمستشفى كفر صقر المركزي لحين خروجه من المستشفى خلال الساعات القادمة بعد تماثله للشفاء تماماً.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وكفاءة أداء الفرق الطبية خاصة بأقسام الطوارئ، والاستجابة السريعة لإنقاذ الحالات الحرجة، وتحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية.