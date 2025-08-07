محافظ الشرقية يُهنئ بطلات الكاراتيه بالميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول لاعبات فريق الكاراتيه بناديي العصلوجي وههيا علي الميداليات الذهبية والبرونزية ، وذلك في بطولة أفريقيا للكاراتية والتي أقيمت بدولة نيجيريا في الفترة من 24 حتى 27 يوليو 2025 متمنياً لهن ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع إسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع إسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديريه الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة ان البطولة شهدت منافسة قوية بين الرياضيين المشاركين ،حيث فازت اللاعبة مريم أحمد فايد واللاعبة ريناد أسامة عبد الحميد بالميداليات الذهبية وحصلت اللاعبة رؤي الطاهر السيد علي الميدالية البرونزية وذلك في بطولة افريقيا للكاراتية

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة ان المديرية لا تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة مشيراً ‘إلى ان لعبة الكاراتيه بالمحافظة تشهد طفرة نوعية وتطور كبير في مستوي أداء اللاعبين والذي ظهر خلال الفترة الحالية من حصد للبطولات علي الصعيدين المحلي والدولي.