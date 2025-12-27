تفاصيل إحالة سائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس شاب في الزاوية الحمراء

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية ، أولى جلسات محاكمة سائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق،تحت تأثير المخدرات، مما أسفر عن مصرعه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.



وجاء في أمر الاحالة أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه للوائح والقوانين، كما أن المتهم قاد سيارة ميكروباص تحت تأثير المخدر واصطدم بالمجني عليه أثناء عبوره الطريق العام بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى التي أودت بحياته.





عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.