قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة 8 ساعات.. نجاح الفريق الطبي في إعادة بناء وجه كامل بمستشفى شربين

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية
همت الحسينى

نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي في تحقيق إنجاز طبي  جديد داخل مستشفيات وزارة الصحة.
حيث تم إجراء إعادة بناء كاملة لعظام الوجه والفكين لمريض كان يعاني من تهشم شامل في عظام الوجه نتيجة حادث مروع. وخلال الجراحة التي استمرت ثماني ساعات، تمكن الفريق الطبي من استعادة التماثل الطبيعي لملامح الوجه بدرجة ممتازة، مع حماية العين وتقليل فرص المضاعفات التي قد تؤثر على الرؤية، وإعادة ضبط الإطباق الفكي الوظيفي بما يضمن عودة وظائف الفم بصورة سليمة، وتحقيق نتيجة تجميلية متقدمة تقلل من أثر الجروح وتعيد للمريض ملامحه الطبيعية.
وتعود تفاصيل الحالة إلى استقبال المستشفى مريضًا في حالة حرجة، مصابًا بتهشم واسع في عظام منتصف الوجه مع فقدان واضح للتماثل الوجهي، إلى جانب إصابات معقدة بمناطق شديدة الحساسية تؤثر على العين والرؤية وشكل الأنف، فضلًا عن كسور متعددة بالحجاج وعظام الوجنة والفك، ما انعكس على وظائف أساسية مثل الإطباق الفكي والمضغ والكلام، وسلامة العين وحركة الجفن والمظهر العام للوجه.


ويُعد هذا التدخل الجراحي سابقة هي الأولى من نوعها داخل مستشفيات وزارة الصحة الحكومية من حيث حجم التعقيد وإجراء إعادة كاملة لعظام الوجه والفكين داخل مستشفى حكومي، كما يأتي ضمن 42 جراحة وجه وفكين أخرى تم إجراؤها بنجاح داخل مستشفى شربين المركزي منذ أبريل 2025 وحتى الآن، في تأكيد واضح على التطور الكبير في تجهيزات غرف العمليات وجاهزية الأطقم الطبية والتمريضية وقدرة المستشفيات الحكومية على إجراء جراحات دقيقة كانت تجرى سابقًا في مراكز متخصصة محدودة.
ووجه  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر والتقدير لدكتور عمرو عبدالفتاح جلال مدير مستشفى شربين المركزي، والفريق الطبي والتمريضي الذي ساهم في هذا الإنجاز، وهم: الدكتور أحمد معتمد استشاري جراحة الوجه والفكين والجمجمة، الدكتور مدحت كيوان استشاري التخدير، الدكتورة رضوى زكريا أخصائي التخدير، والطواقم التمريضية: م. ربيعة غنيم، م. لواحظ جمال، م. سمية شوقي، مشيدًا بالمستوى المتميز للأداء والانضباط والاحترافية، ومؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم التطور الحقيقي داخل مستشفيات الصحة بالدقهلية

الدقهلية صحة شربين وكبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي شيوخ الكنائس بمحافظة المنيا | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

اللواء عمرو عبد الوهاب

بتكلفة 25 مليار جنيه.. الريف المصرى الجديد تطلق مشروعاً ضخماً لتوصيل الكهرباء إلى أراضيها

بالصور

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد