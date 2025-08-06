تضامن الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالحسينية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بالتعاون مع جمعية الأورمان معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجا بقاعة الأسره والطفل بمركز الحسينيه لدعم قرى السعدى وعليوه وعزبة البابور وبحر البقر وبرد والمناجاة الكبرى والمناجاة الصغري وسعود البحرية ومنشية بشاره ومنازع وابوشميس وابوزيان وتيمور بمركز الحسينيه فى محافظة الشرقية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن بالشرقية علي أن المديرية تسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة بارجاء المحافظة .

وشدد عبدالمتجلى، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الشرقية.

يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتى استكمالا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الشرقية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تماما.