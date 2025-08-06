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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني، لرصد أي محاولة للبناء المخالف والتعامل الفوري والحاسم مع تلك المحاولات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ نفّذت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة لإزالة تعديات البناء المخالف بعدد من مراكز المحافظة ففي مركز مشتول.

وتم إزالة شدة خشبية لدور رابع علوي بناحية سيدي عباس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز أبوحماد تمت إزالة سور بالطوب الدبش بمساحة 150 مترًا طوليًا بناحية الحلمية بدون ترخيص، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية، وتمت الإزالة الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي مركز بلبيس تم التصدي الفوري لمحاولة إقامة سور بالدبش الأبيض بطول 4 أمتار بقرية أولاد سيف التابعة للوحدة المحلية، وإزالة المخالفة في المهد.

وأكد محافظ الشرقية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في مواجهة أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون بكل حسم حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية للبناء المخالف الأجهزة التنفيذية لإزالة تعديات البناء المخالف

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