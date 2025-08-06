عقب انتهاء انتخابات الشيوخ.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمحيط اللجان بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين للحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تعكس الصورة المشرفة لمحافظة الشرقية.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، كثّفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية أعمالها الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث شملت الحملات رفع الأتربة والمخلفات وإزالة أي دعاية إنتخابية متبقية، وتحسين الإنارة بمحيط المقرات واللجان الانتخابية، وذلك عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 4 و5 أغسطس.