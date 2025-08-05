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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يُتابع غلق صناديق الإقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية غلق صناديق الإقتراع بكافة اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 844 لجنة فرعية علي مستوي 25 مركز وقسم شرطة وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنة وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة لمتابعة سير انتظام عملية إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي انطلقت في التاسعة من صباح أمس واستمرت على مدار اليوم حتي التاسعة مساء.

أكد محافظ الشرقية أن العملية الإنتخابية تمت اليوم في المواعيد المقررة لها إعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وتحت إشراف قضائي كامل وتم غلق لجان التصويت طبقاً للمواعيد التي أقرتها الهيئة الوطنية للإنتخابات دون ورود أي شكاوى من سير العملية الإنتخابية.

أضاف محافظ الشرقية أن فعاليات اليوم الثاني والأخير لإنتخابات مجلس الشيوخ شهدت إقبالاً من المواطنين على مدار اليوم من مختلف الأعمار والفئات والذين قاموا بالتوجه لمقار لجان الإقتراع والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات لإستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

أشاد محافظ الشرقية بوعي المواطن الشرقاوي وحرصه على المشاركة في الإنتخابات مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلتزمت بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في إنتخابات مجلس الشيوخ اقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وكذلك الإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات.

محافظ الشرقية اللجان الإنتخابية المستشار العسكري إنتخابات مجلس الشيوخ 2025

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