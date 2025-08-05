عقب انقضاء ساعة الراحة.. محافظ الشرقية يترأس غرفة العمليات الرئيسية

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير انتخابات اليوم الثاني لإنتخابات مجلس الشيوخ 2025 عقب انقضاء ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة عصرًا في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

اطلع المحافظ على تقارير غرفة العمليات الرئيسية المرتبطة بجميع غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن والاحياء لمتابعة انتظام العمل داخل 844 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الإقبال، إلى جانب التأكد من توافر كافة التيسيرات للناخبين وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة أعلنت حالة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى من خلال متابعة غرفة العمليات الرئيسية ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات، ومواصلة التنسيق اللحظي بين كافة الجهات التنفيذية، مؤكدا أن اقبال الناخبين خلال اليوم الاول من الانتخابات يجسد مدي الوعي الحقيقي لأبناء المحافظة.

وشدّد محافظ الشرقية على أن المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي تمثل تعبيرًا صادقًا عن الانتماء للوطن، داعيًا جموع أبناء المحافظة إلى استكمال هذا المشهد الحضاري بالتوجه إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية ومؤكدا أن المحافظة قامت بتوفير كافة الإمكانات لضمان عملية انتخابية آمنة ومنظمة تليق بالشرقية وعراقتها.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية يبلغ 4 مليون و867 ألف و259 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 829 مقر انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 844 لجنة فرعية علي مستوي 25 مركز وقسم شرطة.