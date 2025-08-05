مستقبل وطن بالشرقية يحث المواطنين علي المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

نظّم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مسيرة جماهيرية حاشدة جابت عددا من الشوارع والميادين الحيوية بمدينة الزقازيق، انطلقت من أمام مقر الحزب وصولا إلى مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمنطقة القومية، وذلك دعما لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط تفاعل كبير من المواطنين، وتأييد واسع يعكس ثقة الشارع في مرشحي الحزب.

تقدَّم المسيرة الدكتور محمد سليم، أمين الحزب بالشرقية ومرشح الحزب على المقعد الفردي، والدكتورة زينب فهيم، أمين أمانة المرأة ومرشحة الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب عدد كبير من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب، وأمناء الأمانات النوعية، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليم إن المشاركة في الانتخابات تمثل رسالة دعم قوية للدولة المصرية، وخطوة ضرورية نحو استكمال مؤسساتها الدستورية، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يواصل تحركاته الميدانية في مختلف المراكز والمدن والقرى، لتعزيز الوعي الانتخابي وتحفيز المواطنين على النزول والمشاركة.

وأضاف د. سليم ان "رؤية الحزب تنطلق من إيمان عميق بأن المشاركة السياسية الفعّالة هي السبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية، ونحن لا نكتفي بالدعم النظري، بل نعمل على أرض الواقع عبر تواصل مباشر ومستمر مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم، وتحويلها إلى برامج وسياسات قابلة للتنفيذ، تلبّي تطلعات أبناء الشرقية في مستقبل أفضل."

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة زينب فهيم أن المرأة المصرية كانت ولا تزال شريكاً رئيسيا في صناعة القرار، وتقف دائما في مقدمة الصفوف، داعية النساء وجميع فئات المجتمع إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية.

وقالت.."الصوت الانتخابي أمانة، ولا بد من تأديته من أجل مستقبل أفضل تمكين المرأة سياسياً واقتصاديا وهو أحد ركائز رؤية الحزب، مشيرة إلي أن الفترة القادمة وتحتاج إلى تضافر الجهود وترسيخ مفاهيم الانتماء والمواطنة والعمل الوطني."

وأكد المشاركون في المسيرة على أهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم مسيرة التنمية والبناء في إطار الجمهورية الجديدة.

وأشاروا الي أن الحزب يضع المواطن المصري في قلب أولوياته، ويحرص على تمثيله تمثيلًا مشرّفا داخل أروقة مجلس الشيوخ.

وشهدت المسيرة تفاعلا ملحوظا من المواطنين الذين أبدوا دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، مؤكدين ثقتهم في قدرتهم على التعبير عن قضاياهم والدفاع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان.