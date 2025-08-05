المرأة وكبار السن يتصدرون المشهد.. إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالشرقية

تشهد اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، في مشهد يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني،وسط أجواء منظمة وآمنة تشهدها لجان المحافظة.

ومن جانبه دعا المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدا أن المشاركة تعكس وعي وإرادة أبناء المحافظة في دعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار المحافظ الي انه يبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ولهم حق التصويت ٤ مليون و٨٦٧ ألفا و٢٥٩ ناخبا وناخبة يتوجهون لصناديق الإقتراع لإختيار ممن يمثلهم في مجلس الشيوخ والمترشحين علي ( ٧ ) مقاعد فردية و٦ مقاعد بنظام القوائم.



