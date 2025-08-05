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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمليات الشرقية: انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

عمليات الشرقية
عمليات الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 باعتبارها واجب وطني على الجميع  للتعبير عن إرادتهم الحرة والمساهمة في ترسيخ حقوق الشعب وتعزيز الديمقراطية موضحاً أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم.

جاء ذلك خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير انتخابات اليوم الثاني لإنتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي من المقرر أن تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد ا.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن خلال غرفة العمليات تابع المحافظ سير عملية الإنتخابات في يومها الثاني وإطمأن على جاهزية المقار واللجان وتواجد القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم وفتح اللجان لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي شكاوي تعيق سير العملية الإنتخابية .

أكد محافظ الشرقية بدء توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم ، مشيراً إلى أن التصويت بدأ من الساعة التاسعة صباحاَ ومستمر على مدار اليوم حتى الساعة التاسعة مساءاً .

أوضح محافظ الشرقية أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين من خلال توفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الانتخابية وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية بالإضافة إلي  تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات إلى جانب وضع خطة تأمين طبية متكاملة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طارئ مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

أشاد المحافظ بوعي المواطن الشرقاوي لما شهدته اللجان الإنتخابية خلال اليوم الأول من توافد وإحتشاد للإدلاء بالأصوات والتعبير عن الرأي وسط أجواء احتفالية ومشهد يعبرعن قوة وتماسك الشعب وحرصه الشديد على المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية يبلغ 4 مليون و867 ألف و259 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 829 مقر انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 844 لجنة فرعية علي مستوي 25 مركز وقسم شرطة.

الشرقية محافظ الشرقية إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 العرس الديمقراطي

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