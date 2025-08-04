عضو بمجلس النواب تحث ذوي الاعاقة على المشاركة الإيجابية بالانتخابات

أدلت الدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب، بصوتها اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل لجنتها الانتخابية بـمدرسة القومية بمدينة الزقازيق، وسط أجواء ديمقراطية وتنظيم متميز.

وأكدت الدكتورة هند حازم عضو مجلس النواب عقب الإدلاء بصوتها علي أهمية المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددة على أن النزول والمشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

وخلال جولتها، وجّهت رسالة خاصة إلى ذوي الاعاقة لحثهم على المشاركة الإيجابية، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيرا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة.

وأشادت عضو مجلس النواب بحسن التنظيم داخل اللجان وتيسير إجراءات التصويت، مؤكدة أن المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع تعكس وعي المواطن المصري وإدراكه لأهمية المرحلة الراهنة.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ 4 مليون و867 ألف و259 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 829 مقر انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 844 لجنة فرعية على مستوى 25 مركز وقسم شرطة.