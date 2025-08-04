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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عيتاني: مرفأ بيروت جاهز لإعادة إعمار سوريا.. وتصنيفه العالمي قفز من 225 إلى 67

مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
عادل نصار

قال عمر عيتاني، مدير عام مرفأ بيروت، إن المرفأ استطاع خلال 3 سنوات فقط استعادة قدرته التشغيلية بنسبة 100% بعد الكارثة التي ضربته في أغسطس 2020، مؤكدًا أن الإيرادات ارتفعت من 10 ملايين دولار بعد الانفجار إلى 150 مليون دولار حاليًا، وسجل المرفأ في يوليو 2025 رقمًا قياسيًا في استقبال الحاويات النمطية، وعاد ليحتل المرتبة 67 عالميًا بعد أن كان في المركز 225.

وأشار عيتاني، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المرفأ بات اليوم محط اهتمام شركات ودول عديدة نظرًا لقدرته التشغيلية العالية، مؤكدًا أنه جاهز للعب دور محوري في إعادة إعمار سوريا والانخراط في خطوط التجارة الإقليمية الجديدة مثل ممر الهند والشرق الأوسط.

وشدد على أن إدارة المرفأ أبدت استعدادها لبناء مخازن جديدة بجوار الموقع الحالي، دون الاقتراب من المخازن القديمة التي ما تزال منطقة حمراء لحين صدور قرار سياسي من الحكومة بشأنها.

وأوضح أن الحكومة الفرنسية ساعدت في إعداد مخطط توجيهي جديد للمرفأ يواكب المرافئ العالمية، وأن دفاتر الشروط باتت جاهزة لعرضها وتنفيذ خطط التطوير دون التأثير على الشكل التاريخي للمكان.

مرفأ بيروت عمر عيتاني الإيرادات

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