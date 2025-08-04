محافظ أسوان يتابع من مركز السيطرة سير العملية الإنتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز السيطرة سير العملية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ ، والتى تستمر على مدار 4 و 5 أغسطس الجارى .

وأثناء متابعته للأجواء الإنتخابية فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة .

وقد تواصل الدكتور إسماعيل كمال مع رؤساء المراكز والمدن خلال تواجدهم أمام مقار اللجان الإنتخابية حيث أكدوا على إستقرار الأجواء وسير الإنتخابات بسلاسة ويسر تام دون وجود أى مشاكل ، فضلاً عن عدم وجود أى معوقات .

ووجه المحافظ إلى الإستمرار فى تأمين كافة اللجان وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية تحسباً لحدوث أى إنقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الإقتراع والفرز ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة.

مجلس الشيوخ

وتوزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، مع مراجعة أعمال النظافة العامة ودورات المياه والكهرباء والإتصالات وغيرها من الأدوار اللوجستية الأخرى .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تحقيق الإستقرار للعملية التعليمية من خلال سرعة الإنتهاء من إنتداب المعلمين ، وتشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد .

ولفت إلى أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، وهو ما يساهم فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

هذا وعبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التى تجوب كافة مقار اللجان الإنتخابية داخل مدن ومراكز المحافظة.