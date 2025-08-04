توافد الناخبين بأسوان على لجان الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد

مع انتصاف اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ وحلول فترة الظهيرة تواصل اللجان الانتخابية توافد الناخبين عليها بشكل مكثف بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان فى مشاهد مضيئة تجسد الوعى الوطنى لدى المواطن الأسوانى من أجل دعم الإستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم .

وكانت من المشاهد المضيئة توافد عشرات المواطنين واصطفافهم فى أطول طابور انتخابى لليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، مرتدين الجلابية الصعيدى مما يعكس الارتباط بالهوية والتراث الجنوبى، مع حرص ملحوظ من كبار السن والشباب على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتوافد المواطنون من مختلف أحياء المدينة، وحرصوا على التواجد مبكرا أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم فى أجواء سادتها الروح الوطنية، حيث رفعت السيدات والرجال الأعلام المصرية، وردد البعض الأغانى الوطنية تعبيرًا عن فرحتهم بالمشاركة الديمقراطية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى أسوان داخل 190 لجنة فرعية، موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، تحت إشراف 8 لجان عامة، ويحق التصويت لنحو مليون و112 ألف و613 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

مجلس الشيوخ

وانطلق اليوم ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث توجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس ، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكانت قد تصدرت المرأة المشهد الانتخابي بلجان محافظة أسوان من انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شهد مجمع عبدالمجيد حسين للتعليم الأساسي بمدينة أسوان، توافد كبير من السيدات أمام مقار اللجان للإدلاء بأصواتهن، وسط أجواء تنظيمية آمنة وإجراءات ميسّرة.

جاء ذلك خلال انطلاق عملية التصويت داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، تحت إشراف 8 لجان عامة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.