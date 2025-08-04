محافظ أسوان يتفقد لجان انتخابات الشيوخ ويحث المواطنين على المشاركة.. شاهد

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من مقار اللجان الإنتخابية التى ضمت مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، والعقاد الثانوية العسكرية بنين ، حيث أطمئن الدكتور إسماعيل كمال على إنتظام سير العملية الإنتخابية داخل مقار اللجان التى تضم 190 لجنة داخل 189 مركز إنتخابى و 8 لجان عامة لإستقبال مليون و 116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى منذ شهرين لمتابعة كافة التجهيزات داخل وخارج اللجان الإنتخابية ، وتحقيق الإستعداد الجيد وبالكفاءة العالية من أجل الظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه يتم المتابعة اللحظية على مدار الساعة لسير الإنتخابات منذ فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين فى التاسعة صباحاً وذلك من خلال الجولات الميدانية ، وأيضاً عبر أجهزة سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والذى تم ربطه بمركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح هذا الإستحقاق الدستورى وخروجه على الوجه الأكمل .

العرس الديمقراطى

ولفت المحافظ إلى أنه تم التشديد على مسئولى المحليات وكافة الأجهزة التنفيذية بأن دورهم يتمثل فى تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية والفنية من توفير مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، والمظلات ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وتكثيف النظافة العامة ، وأن يقف الجميع على مسافة واحدة وبحيادية من جميع المرشحين دون تمييز وبشفافية كاملة وفى مشهد وطنى ورسالة قوية لحث الناخبين على النزول والمشاركة بأصواتهم من أجل دعم الإستقرار وتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لوطنهم .