قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
مُتابِعَة أجنبية لانتخابات الشيوخ: عُرس ديمقراطي لم أشاهده من قبل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقبال كثيف على لجان انتخابات مجلس الشيوخ في أسوان .. شاهد

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
محمد عبد الفتاح

شهدت لجان الاقتراع فى مركز أدفو شمال أسوان إقبالا كثيفا من الناخبين فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بأصواتهم.

وانطلق اليوم ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث توجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكانت قد تصدرت المرأة المشهد الانتخابي بلجان محافظة أسوان من انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شهد مجمع عبدالمجيد حسين للتعليم الأساسي بمدينة أسوان، توافد كبير من السيدات أمام مقار اللجان للإدلاء بأصواتهن، وسط أجواء تنظيمية آمنة وإجراءات ميسرة.

مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال انطلاق عملية التصويت داخل 190 لجنة فرعية موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، تحت إشراف 8 لجان عامة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت على مستوى محافظة أسوان مليون و116 ألف و756 ناخب وناخبة، موزعين على عدد من اللجان ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، من أبرزها ، لجان مجمع مدارس عبدالمجيد حسين بجوار المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والذى يضم نحو 19 ألف ناخب وناخبة ، ولجان مدرسة العقاد الثانوية أمام مستشفى الرمد، بإجمالي 12 ألف صوت ، لجان مدرسة محمد منير حسين الابتدائية المشتركة بشارع عباس فريد، وتضم نحو 12 ألف ناخب.

هذا وتواصل العملية الانتخابية أعمالها وسط إقبال متزايد، مع التزام تام بالإجراءات التنظيمية وتسهيل دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم اللوجستي دون تدخل في اختيارات الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر في 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشرف على انتخابات مجلس الشيوخ 9500 قاضى من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية وعلى اللجان الانتخابية الفرعية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

ترشيحاتنا

اجتماع مسئولي المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم يناقشان تطوير صندوق رعاية المعلمين بالمشيخة

صلاة السنن

أمين الإفتاء عن تارك صلاة السنن: فوّت على نفسك ثوابًا عظيمًا

حكم تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة

هل يجوز تكرار السورة نفسها في أول ركعتين من الصلاة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

المزيد