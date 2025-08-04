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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| جاهزية اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ.. وغرامة مالية لفندق لقطع الأشجار

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق  4/8/2025 أحداثا متنوعة .

قبل ساعات من إنطلاق إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومى 4 و 5 أغسطس الجارى ، واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مقار اللجان الإنتخابية التى ضمت مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ومحمد منير حسين الإبتدائى المشترك ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين ، وأسوان الفنية التجارية المتقدمة.

واطمئن الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، والقيادات التنفيذية والتعليمية المختصة ، على جاهزية اللجان الإنتخابية للظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر بإجمالى مليون و 116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة داخل 190 لجنة ، واقعة فى 189 مركز إنتخابى و 8 لجان عامة .

https://www.elbalad.news/6654681

اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على جاهزية اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جهود متنوعة

ويأتي ذلك فى ظل المتابعة اللحظية لكافة التجهيزات والإستعدادات التى تم ويتم تنفيذها داخل مقار اللجان الإنتخابية التى ستشهد إجراء إنتخابات مجلس الشيوخ بها خلال يومى 4 و 5 أغسطس الجاري.

https://www.elbalad.news/6654685

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على سرعة التدخل الفورى مع أى حالات مستحدثة لمخالفات التعدي على أملاك الدولة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بحيث يتم الإزالة لها فى المهد .

وأكد المحافظ على أهمية التعامل مع هذا الملف الذى يشهد متابعة بشكل مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه. 

https://www.elbalad.news/6653664

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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