محافظ أسوان:إزالة فى المهد لأى مخالفات مستحدثة على أملاك الدولة

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على سرعة التدخل الفورى مع أى حالات مستحدثة لمخالفات التعدي على أملاك الدولة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بحيث يتم الإزالة لها فى المهد .

وأكد المحافظ على أهمية التعامل مع هذا الملف الذى يشهد متابعة بشكل مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه.

المتغيرات المكانية

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة للتعامل السريع مع المخالفات التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأن ملف المتغيرات المكانية شهد معدلات إنجاز وصلت إلى 70 % مما يعكس كفاءة أجهزة المتابعة ورقابة التغيرات على الأرض وحسن التعامل معها وفق آليات دقيقة ومحددة ، مشدداً بأن يتم الإستمرار على نفس المستوى من الأداء لسرعة إزالة المتغيرات الغير قانونية والتى يتم رصدها عبر المنظومة خلال الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة .

محافظ أسوان:رصد دائم ومستمر لكافة الشكاوى و المطالب والإحتياجات الجماهيرية

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأن هناك رصد دائم ومستمر لكافة الشكاوى و المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، والتى تلقى إهتماماً وتقع فى أولويات الأجندة التنفيذية حيث يتم بشكل علمى بعيداً عن التهويل أو التهوين مما يساهم فى وضع وتنفيذ الحلول الجذرية وخاصة المشاكل والمطالب العامة التى تهم قطاع عريض من المواطنين .

ويأتى ذلك من أجل السعى الدؤوب لتخفيف المعاناة عن المواطن الأسوانى ، والعمل على إيجاد حلول فورية لمواجهة التحديات.

وأشار المحافظ إلى أن شكوى أهالى قرى " الخط الغربى " بغرب مركز كوم أمبو من تهالك الطريق الواصل بين "ترعة كاسل" وحتي "سبيل مكي / منيحة" وعدم تمهيده، بالاضافة إلى تهالك كشافات الإضاءة ، فأنه تم إعطاء توجيهات لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو بسرعة التدخل لإنارة الطريق قرية فطيرة مع إصلاح أى أعطال و صيانتها على الفور.