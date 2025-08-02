محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى إقليت لخدمة 150 ألف نسمة

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحى بمركز كوم أمبو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

واستهل الدكتور إسماعيل كمال جولته التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وطه حسين رئيس المدينة بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى إقليت أبووير بطاقة 20/30 ألف م3/ يوم بنظام المعالجة الثلاثية ، بنسبة تنفيذ 87 % للأعمال المدنية و 75 % للأعمال الكهروميكانيكية ، ويتكلف إنشاؤها 700 مليون جنيه ، ومقرر نهوها فى 30 سبتمبر القادم ، ليتم التشغيل التجريبى للمحطة لتستقبل تصرفات 20 محطة رفع بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة بما يساهم فى خدمة أكثر من 150 ألف نسمة داخل 23 قرية.

جولة تفقدية

تشمل قرى إقليت ومنيحة والرغامة البلد وفطيرة وسبيل مكى والسبيل وسبيل العرب ومنشية الرغامة والسبيل بحرى والمنشية الجديدة وسبيل أبو ناجى ونجع عواض بمركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى قرى قورتة أول وقورتة ثالث ووادى العرب ودابود وكشتمنة شرق وكشتمنة غرب والمحرقة والسيالة والدكة والإمبركاب ودهميت بمركز نصر النوبة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإنتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها حتى يتسنى للمواطنين جنى ثمار ما يتم بذله من جهود وإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها ، مكلفاً بأهمية أن يتوازى مع ذلك إنهاء رفع أى تشوينات أو تراكمات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالى بموقع المشروع ، وتجهيزه للتشغيل التجريبى ودخول الخدمة على الوجه الأكمل.