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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | غلق مخازن أسماك فاسدة.. ودورات تدريبية للشباب.. وتجهيز مقار انتخابات الشيوخ

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 1/8/2025.

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان غلق 2 مخزن لبيع وتخزين الأسماك المملحة الفاسدة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وأيضاً لعدم وجود تراخيص قانونية لها، ووجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية ، مع وجود خطر داهم على الصحة العامة .

ووجه المحافظ إلى إحالة أصحاب هذه المخازن إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم ، ويتم بالتوازى تكثيف الجهود لضبط أى مخالفات مماثلة. 

https://www.elbalad.news/6652693

أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان فقد تم تدريب 17 متدرب من شباب الخريجين على برامج الطاقة الشمسية وذلك بمركز التدريب المهنى بالمحمودية ، وشمل التدريب على مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية لمدة ١٠٠ ساعة تدريبية بنسبة ٢٠ % للجانب النظرى ، و ٨٠% للجانب العملى .

بحيث يستطيع المتدرب في نهاية البرنامج التدريبى معرفة أسس وأنظمة الطاقة الشمسية سواء فى محطات الطاقة أو المنشآت العامة أو المنزلية ليكون قادراً على إقتحام سوق العمل فى مجال إستخدامات الطاقة الشمسية فى كافة المجالات مما يتيح للشباب فرصة كبيرة للحصول على فرصة عمل فى مشروعات الطاقة الشمسية أو كرواد أعمال فى هذا المجال .

https://www.elbalad.news/6652810

جهود متنوعة 

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدات المحلية بالإستمرار فى تجهيز مقار اللجان الإنتخابية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة المختصة لتهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إنطلاقها يومى 4 و 5 أغسطس الجارى. 

 ووجه المحافظ بأهمية التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بزهرة الجنوب ، مع التأكيد على الحيادية الكاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستى باللجان الإنتخابية. 

https://www.elbalad.news/6652941

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية حث وتشجيع الأهالى والمواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا الإستحقاق الدستورى المتمثل فى إنتخابات مجلس الشيوخ بإعتباره واجب وطني لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ويأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وتحت شعار (معاً بالوعى نحميها .. صوتك هيفرق ) واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم ندوات التوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات فى إنتخابات مجلسى الشيوخ والنواب 2025 .

https://www.elbalad.news/6652815

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