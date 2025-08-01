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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ برامج تدريبية مجانية بالطاقة الشمسية والفندقة السياحية بأسوان

أنشطة مديرية العمل بأسوان
أنشطة مديرية العمل بأسوان
محمد عبد الفتاح

أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان فقد تم تدريب 17 متدرب من شباب الخريجين على برامج الطاقة الشمسية وذلك بمركز التدريب المهنى بالمحمودية ، وشمل التدريب على مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية لمدة ١٠٠ ساعة تدريبية بنسبة ٢٠ % للجانب النظرى ، و ٨٠% للجانب العملى .

بحيث يستطيع المتدرب في نهاية البرنامج التدريبى معرفة أسس وأنظمة الطاقة الشمسية سواء فى محطات الطاقة أو المنشآت العامة أو المنزلية ليكون قادراً على إقتحام سوق العمل فى مجال إستخدامات الطاقة الشمسية فى كافة المجالات مما يتيح للشباب فرصة كبيرة للحصول على فرصة عمل فى مشروعات الطاقة الشمسية أو كرواد أعمال فى هذا المجال .

ويأتى ذلك ضمن سلسلة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، ووفقاً لتكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نفذت مديرية العمل من الدورات والبرامج التدريبية المجانية فى مجال الطاقة الشمسية ، ومهن الفندقة السياحية .

البرامج التدريبية

 وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم تنفيذ دورتين تدريبيتين لعدد 24 متدرب من الجنسين فى المنشآت السياحية على مهن الفندقة السياحية لتدريب الشباب داخل مواقع العمل لإعدادهم للدخول إلى سوق العمل والحصول على فرصة عمل مناسبة وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لذلك ، وفى نفس الوقت يتم التنسيق والتواصل مع باقى المنشآت فى كافة المجالات والأنشطة لإستمرار الدورات التدريبية على مدار العام بهدف تدريب أكبر عدد ممكن من شباب الخريجين .

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