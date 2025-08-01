غلق مخزنين لبيع تداول الأسماك المملحة لعدم صلاحيتها للإستهلاك بأسوان

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان غلق 2 مخزن لبيع وتخزين الأسماك المملحة الفاسدة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وأيضاً لعدم وجود تراخيص قانونية لها، ووجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية ، مع وجود خطر داهم على الصحة العامة .

ووجه المحافظ إلى إحالة أصحاب هذه المخازن إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم ، ويتم بالتوازى تكثيف الجهود لضبط أى مخالفات مماثلة.

ويأتى ذلك فى ضوء سلسلة الضربات القوية والمتتالية التى يتم توجيهها لبعض ضعاف النفوس من أصحاب المصالح الشخصية وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطن الأسوانى ، وتوفير السلع الغذائية بالجودة العالية وطبقاً للمواصفات المطلوبة.

وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بترأس فعاليات الحملة المكبرة التى تم تنيظمها بشكل مفاجئ لمداهمة أماكن تخزين وتصنيع وتداول الأسماك المملحة بدائرة المحافظة ، للوقوف على مدى إلتزام أصحاب هذه الأماكن بالقوانين والقرارات الخاصة بالإشتراطات الصحية ، وكذا التأكد من جودة وسلامة المعروض من تلك للمواطنين وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين من المواطنين .

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود لتنظيم هذه الحملات لتجوب كافة أنحاء المحافظة حتى يتم القضاء على مختلف البؤر التى تضم مواد غذائية فاسدة.

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى إلى أنه فى ظل التكليفات المشددة من محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة بمشاركة مديرية التموين بإشراف من المهندس خالد أبو القاسم ، وأيضاً ممثلى جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطرى والمسئولين والعاملين بحى جنوب مدينة أسوان.

ولفت إلى أن هذه اللجان المشتركة نجحت أثناء الحملة فى تحرير 2 محضر جنح قسم شرطة أول أسوان لحيازة كميات من الأسماك المملحة والغير صالحة للإستهلام الآدمى بإجمالى 132 صفيحة بما يعادل 3300 كجم ، مع تحرير 2 محضر جنح لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا تحرير 2 محضر لعد إستيفاء الإشتراطات الصحية ، وتم عرض محاضر الجنح على وكيل النائب العام المختص للنظر وإتخاذ ما يلزم ، وتحريز المضبوطات بمعرفة الجهة المختصة .