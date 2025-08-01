قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق مخزنين لبيع تداول الأسماك المملحة لعدم صلاحيتها للإستهلاك بأسوان

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان غلق 2 مخزن لبيع وتخزين الأسماك المملحة الفاسدة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وأيضاً لعدم وجود تراخيص قانونية لها، ووجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية ، مع وجود خطر داهم على الصحة العامة .

ووجه المحافظ إلى إحالة أصحاب هذه المخازن إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم ، ويتم بالتوازى تكثيف الجهود لضبط أى مخالفات مماثلة. 

ويأتى ذلك فى ضوء سلسلة الضربات القوية والمتتالية التى يتم توجيهها لبعض ضعاف النفوس من أصحاب المصالح الشخصية وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطن الأسوانى ، وتوفير السلع الغذائية بالجودة العالية وطبقاً للمواصفات المطلوبة. 

وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بترأس فعاليات الحملة المكبرة التى تم تنيظمها بشكل مفاجئ لمداهمة أماكن تخزين وتصنيع وتداول الأسماك المملحة بدائرة المحافظة ، للوقوف على مدى إلتزام أصحاب هذه الأماكن بالقوانين والقرارات الخاصة بالإشتراطات الصحية ، وكذا التأكد من جودة وسلامة المعروض من تلك للمواطنين وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين من المواطنين .

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود لتنظيم هذه الحملات لتجوب كافة أنحاء المحافظة حتى يتم القضاء على مختلف البؤر التى تضم مواد غذائية فاسدة. 

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى إلى أنه فى ظل التكليفات المشددة من محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة بمشاركة مديرية التموين بإشراف من المهندس خالد أبو القاسم ، وأيضاً ممثلى جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والطب البيطرى والمسئولين والعاملين بحى جنوب مدينة أسوان. 

ولفت إلى أن هذه اللجان المشتركة نجحت أثناء الحملة فى تحرير 2 محضر جنح قسم شرطة أول أسوان لحيازة كميات من الأسماك المملحة والغير صالحة للإستهلام الآدمى بإجمالى 132 صفيحة بما يعادل 3300 كجم ، مع تحرير 2 محضر جنح لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا تحرير 2 محضر لعد إستيفاء الإشتراطات الصحية ، وتم عرض محاضر الجنح على وكيل النائب العام المختص للنظر وإتخاذ ما يلزم ، وتحريز المضبوطات بمعرفة الجهة المختصة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد