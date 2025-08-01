قومي المرأة بأسوان ينظم ندوات لتشجيع السيدات للمشاركة بانتخابات الشيوخ

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية حث وتشجيع الأهالى والمواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا الإستحقاق الدستورى المتمثل فى إنتخابات مجلس الشيوخ بإعتباره واجب وطني لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ويأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وتحت شعار (معاً بالوعى نحميها .. صوتك هيفرق ) واصل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم ندوات التوعية المجتمعية لتحفيز المشاركة الإيجابية للسيدات والفتيات فى إنتخابات مجلسى الشيوخ والنواب 2025 .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن هذه الندوات يتم تنفيذها بمختلف القرى والنجوع برعاية محافظ أسوان للمساهمة فى تمكين المرأة وتعزيز دورها فى الحياة السياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية .

وأشارت إلى أنه تم تنظيم ندوة إستهدفت توعية 75 سيدة وفتاة من أهالى قرية العدوة بمركز كوم أمبو حيث تم التركيز على أهمية العملية الإنتخابية وتوضيح الفروق الجوهرية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من حيث الإختصاصات والدور التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى التوعية بأهمية وحسن إختيار المرشحين الحقيقيين أصحاب الكفاءة والبرامج الواقعية التى تخدم مصالح المواطنين وتعزز جهود وعمليات التنمية الجارية داخل المحافظة .

الاستحقاق الدستورى

فيما أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان فقد تم تدريب 17 متدرب من شباب الخريجين على برامج الطاقة الشمسية وذلك بمركز التدريب المهنى بالمحمودية ، وشمل التدريب على مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية لمدة ١٠٠ ساعة تدريبية بنسبة ٢٠ % للجانب النظرى ، و ٨٠% للجانب العملى .

بحيث يستطيع المتدرب في نهاية البرنامج التدريبى معرفة أسس وأنظمة الطاقة الشمسية سواء فى محطات الطاقة أو المنشآت العامة أو المنزلية ليكون قادراً على إقتحام سوق العمل فى مجال إستخدامات الطاقة الشمسية فى كافة المجالات مما يتيح للشباب فرصة كبيرة للحصول على فرصة عمل فى مشروعات الطاقة الشمسية أو كرواد أعمال فى هذا المجال .