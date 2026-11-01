جيل جديد من الصوت الذكي.. إليكم مواصفات سماعة OnePlus Buds Pro 4 الجديدة

كشفت شركة ون بلس عن سماعات ون بلس بادز برو 4. وقد تم إدراج هذه السماعات الجديدة، المتوفرة على الموقع العالمي الرسمي للشركة، على أنها سماعات أذن فاخرة تتميز بقدرات صوتية محسّنة، وخاصية إلغاء الضوضاء الذكية، والعديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



مواصفات وميزات سماعات OnePlus Buds Pro 4



تتميز سماعات OnePlus Buds Pro 4 بنظام صوتي ثنائي المحرك يتألف من مضخم صوت مركب بقطر 11 مم ومكبر صوت عالي التردد مسطح بقطر 6 مم، مع محولات رقمية تناظرية مستقلة لتشغيل كل محرك. تم تطوير هذا النظام بالتعاون مع Dynaudio، ويعد بتقديم صوت جهير أقوى بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق.

تدعم السماعات تقنية الصوت عالي الدقة LHDC 5.0، مما يوفر نقلًا صوتيًا بدقة 24 بت/192 كيلوهرتز بسرعة تصل إلى 1 ميجابت في الثانية. كما تتضمن السماعات ميزة الصوت المكاني مع تتبع حركة الرأس وضبط الصوت

تُعدّ خاصية إلغاء الضوضاء ميزةً رئيسيةً أخرى، حيث تدّعي ون بلس أنها تُقدّم ضعف مستوى تقليل الضوضاء مقارنةً بسماعات Buds Pro 3.

وتقوم خاصية إلغاء الضوضاء النشط التكيفي بضبط الصوت تلقائيًا وفقًا للظروف المحيطة، بينما تُساهم الميكروفونات الثلاثة ومستشعر VPU بتقنية التوصيل العظمي في تحسين وضوح المكالمات.

سماعات ون بلس بودز 4 برو

يصل عمر البطارية إلى 53 ساعة مع علبة الشحن وتعطيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط، وينخفض ​​إلى 26 ساعة مع تفعيلها باستخدام ترميز AAC. توفر سماعات الأذن وحدها ما يصل إلى 13 ساعة من التشغيل بدون خاصية إلغاء الضوضاء النشط. يوفر شحن لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 14 ساعة من الاستماع، وتدعم العلبة الشحن اللاسلكي.

تتميز سماعات الأذن بتصنيف IP55 لمقاومة الماء، بينما علبة الشحن غير مقاومة للماء.

تشمل الميزات الأخرى الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل الصوت الواضح بتقنية دولبي، والوصول الصوتي عبر جوجل جيميني، وإمكانية الاتصال بجهازين في وقت واحد، ومراقبة صحة الرقبة. يمكن أن ينخفض ​​زمن استجابة الألعاب إلى 39 مللي ثانية مع هواتف ون بلس المتوافقة.

سعر وتوافر سماعات OnePlus Buds Pro 4



من جانبها لم تُعلن الشركة عن سعرها أو تاريخ إطلاقها الرسمي أو الأسواق التي ستتوفر فيها.