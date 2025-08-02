محافظ أسوان يوجه بزيادة معدلات الإنجاز بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا تنسيقيا لتحديد المهام والتكليفات لزيادة معدلات ونسب الإنجاز بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة.

يأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة ، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأثناء الاجتماع الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ومسئولى الجهات المختصة، أمر الدكتور إسماعيل كمال بإعطاء مهلة لأصحاب طلبات التقنين حتى يوم الأربعاء القادم لتوفيق أوضاعهم وسرعة استكمال إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم، وفى حالة عدم الإلتزام بذلك سيتم قطع كافة المرافق العامة من مياه الشرب والكهرباء عنهم بشكل كامل، وتحرير محضر حجز إدارى لهم ، مع إدراجهم فى حملات إزالة التعديات ضمن الموجات المتتالية.

وكلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع يضم رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الأملاك، وكافة الجهات المعنية لنقل تعليمات المحافظ بشأن إستراتيجية وأسلوب العمل الذى سيتم تطبيقه خلال الفترة الحالية لنهو الملفات المتبقية وضمها لمنظومة تقنين أراضى الدولة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، على أن يتم تلافى كافة الملاحظات السابقة ، والإلتزام بالنموذج المعتمد من الجهة المختصة، وتطبيقه على باقى الملفات لسرعة الإنجاز فى أقرب وقت ممكن.

ووجه المحافظ بأن يتم فى نفس الوقت سرعة التواصل مع المسئولين بالجهات المختصة لنقل الموقف أولاً بأول، ويتم العرض على المحافظ شخصياً لسرعة التدخل مع المستوى الأعلى حتى يتسنى الوصول إلى المستهدف ، وهو غلق ملف التقنين بشكل كامل على أكمل وجه.

وتفقد الدكتور إسماعيل كمال محطة معالجة اقليت، مؤكدا ضرورة الإنتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها حتى يتسنى للمواطنين جنى ثمار ما يتم بذله من جهود وإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها.

وكلف بأهمية أن يتوازى مع ذلك إنهاء رفع أى تشوينات أو تراكمات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالى بموقع المشروع ، وتجهيزه للتشغيل التجريبى ودخول الخدمة على الوجه الأكمل.