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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: رصد لمطالب المواطنين.. وإزالة للتعديات.. ومتابعة لمشروعات الصرف الصحى والتقنين

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثا متنوعة كان أبرزها. 

محافظ أسوان يقرر توقيع غرامة مالية لأحد الفنادق بسبب الأشجار
قرّر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ اسوان توقيع غرامة مالية كبيرة على أحد الفنادق السياحية بوسط مدينة أسوان ، مع تكليف الإدارة العامة لشئون البيئة بتحرير محاضر بيئة لإدارة الفندق بعد التعدى على عدد من الأشجار بالقطع و التقليم الجائر ، وذلك بعد قيام المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بضبط واقعة التعدى على الأشجار أثناء مروره الميدانى بالسوق السياحى. 

ومن جانبها أوضحت المهندسة أسماء الناظر مدير عام البيئة بأنه فور الإبلاغ بالواقعة تم تحرير المحاضر مع توقيع الغرامة المالية على إدارة الفندق. 

محافظ أسوان:إزالة فى المهد لأى مخالفات مستحدثة على أملاك الدولة
 

فيما شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على سرعة التدخل الفورى مع أى حالات مستحدثة لمخالفات التعدي على أملاك الدولة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بحيث يتم الإزالة لها فى المهد .

وأكد المحافظ على أهمية التعامل مع هذا الملف الذى يشهد متابعة بشكل مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه. 

جهود متنوعة 

محافظ أسوان: رصد دائم ومستمر للشكاوى و المطالب والاحتياجات الجماهيرية
 

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن هناك رصدا دائما ومستمرا لكافة الشكاوى و المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، والتى تلقى إهتماماً وتقع فى أولويات الأجندة التنفيذية حيث يتم بشكل علمى بعيداً عن التهويل أو التهوين مما يساهم فى وضع وتنفيذ الحلول الجذرية وخاصة المشاكل والمطالب العامة التى تهم قطاع عريض من المواطنين .

ويأتى ذلك من أجل السعى الدؤوب لتخفيف المعاناة عن المواطن الأسوانى ، والعمل على إيجاد حلول فورية لمواجهة التحديات. 

أسوان.. إزالة 16 تعديًا على مساحة 2465 م2 في إدفو ودراو
 

شدد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة مواصلة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والوقوف بحزم أمام أى محاولات للإستيلاء والتعدى على أراضى البناء أو الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وكلف المحافظ بالمرور الميدانى والإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين. 

محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى إقليت لخدمة 150 ألف نسمة
 

واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحى بمركز كوم أمبو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 

واستهل الدكتور إسماعيل كمال جولته التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وطه حسين رئيس المدينة بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى إقليت أبووير بطاقة 20/30 ألف م3/ يوم بنظام المعالجة الثلاثية ، بنسبة تنفيذ 87 % للأعمال المدنية و 75 % للأعمال الكهروميكانيكية ، ويتكلف إنشاؤها 700 مليون جنيه ، ومقرر نهوها فى 30 سبتمبر القادم ، ليتم التشغيل التجريبى للمحطة لتستقبل تصرفات 20 محطة رفع بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة بما يساهم فى خدمة أكثر من 150 ألف نسمة داخل 23 قرية.

محافظ أسوان يوجه بزيادة معدلات الإنجاز بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة
 

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا تنسيقيا لتحديد المهام والتكليفات لزيادة معدلات ونسب الإنجاز بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة. 

يأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة ، ووفقاً للتنسيق المتواصل بين الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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