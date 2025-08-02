أسوان.. إزالة 16 تعدي على مساحة 2465 م2 في إدفو ودراو

شدد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة مواصلة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والوقوف بحزم أمام أى محاولات للإستيلاء والتعدى على أراضى البناء أو الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وكلف المحافظ بالمرور الميدانى والإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملات متتالية لإزالة 15 حالة تعدى بمساحة 1865 م2 ، والتى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للتعدى على أراضى زراعية بنطاق قرى الرمادى بحرى ، والحجز قبلى.

إزالة التعديات

و شارك فى جهود هذه الحملات نواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بتنظيم حملة إستهدفت الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمنطقة الرقبة ناحية قرية بنبان على مساحة 600 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة .

وفى نفس السياق كلف الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالتنسيق مع المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ وإجراء بعض الأعمال الهادفة لتحسين جودة تدفق مياه الشرب بشكل منتظم ، وتوفيرها لأهالى نجع ونس بمركز دراو للحد من تكرار ضعف المياه .

ولفت إلى أنه فى نفس الوقت يتم القيام بتنفيذ بعض الأعمال بمحطة مياه الشرب بمنطقة الشيخ زيد بقرية الرقبة لتحسين قدرة المحطة بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عن المواطنين ، وخاصة خلال الفترة الحالية التى تشهد إستهلاك أكبر لكميات المياه فى ظل فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة.

وعلى الجانب الأخر تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم التنسيق لحل مشكلة ضعف مياه الشرب بحوالى 10 عمارات سكنية بمنطقة حى الصداقة الجديدة .