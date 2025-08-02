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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: رصد دائم ومستمر للشكاوى و المطالب والاحتياجات الجماهيرية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن هناك رصدا دائما ومستمرا لكافة الشكاوى و المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، والتى تلقى إهتماماً وتقع فى أولويات الأجندة التنفيذية حيث يتم بشكل علمى بعيداً عن التهويل أو التهوين مما يساهم فى وضع وتنفيذ الحلول الجذرية وخاصة المشاكل والمطالب العامة التى تهم قطاع عريض من المواطنين .

ويأتى ذلك من أجل السعى الدؤوب لتخفيف المعاناة عن المواطن الأسوانى ، والعمل على إيجاد حلول فورية لمواجهة التحديات. 

حل المطالب 

وأشار المحافظ إلى أن شكوى أهالى قرى " الخط الغربى " بغرب مركز كوم أمبو من تهالك الطريق الواصل بين "ترعة كاسل" وحتي "سبيل مكي / منيحة" وعدم تمهيده، بالاضافة إلى تهالك كشافات الإضاءة ، فأنه تم إعطاء توجيهات لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو بسرعة التدخل لإنارة الطريق قرية فطيرة مع إصلاح أى أعطال و صيانتها على الفور. 

كما تم عملية التسوية بالمعدات المتنوعة وتمهيد الطريق ، فى حين تم إعتماد الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل برصف الطريق من كوم أمبو إلى فطيرة بطول 25 كم. 

وكشف محافظ أسوان بأنه خلال زيارته الأخيرة لمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بإقليت ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى برغامة البلد فقد أعطى توجيهاته برصف طريق الخط الغربى فور الإنتهاء من أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى ضمن المشروعات الجارية لمبادرة حياة كريمة ، والتى تستهدف الإرتقاء بمعيشة وحياة المواطنين المقيمين فى هذه القرى. 

وفى نفس السياق كلف الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالتنسيق مع المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ وإجراء بعض الأعمال الهادفة لتحسين جودة تدفق مياه الشرب بشكل منتظم ، وتوفيرها لأهالى نجع ونس بمركز دراو للحد من تكرار ضعف المياه .

ولفت إلى أنه فى نفس الوقت يتم القيام بتنفيذ بعض الأعمال بمحطة مياه الشرب بمنطقة الشيخ زيد بقرية الرقبة لتحسين قدرة المحطة بما يساهم فى تخفيف أى معاناة عن المواطنين ، وخاصة خلال الفترة الحالية التى تشهد إستهلاك أكبر لكميات المياه فى ظل فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة. 

وعلى الجانب الأخر وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم التنسيق أيضاً لحل مشكلة ضعف مياه الشرب بحوالى 10 عمارات سكنية بمنطقة حى الصداقة الجديدة. 

حيث أوضح نائب المحافظ بأنه من الحلول العاجلة التى تم إتخاذها تكليف لجنة من شركة مياه الشرب لإيفادها برفقة أجهزة مركز شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية للقيام بأعمال الكشف عن سبب ضعف المياه داخل هذه العمارات ، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تستهدف سرعة التعامل مع المشكلة ونهوها بشكل يساهم فى إنتظام تدفق مياه الشرب للأهالى المقيمين بهذه العمارات على أكمل وجه .

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