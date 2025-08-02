محافظ أسوان يقرر توقيع غرامة مالية لأحد الفنادق بسبب الأشجار

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ اسوان توقيع غرامة مالية كبيرة على أحد الفنادق السياحية بوسط مدينة أسوان ، مع تكليف الإدارة العامة لشئون البيئة بتحرير محاضر بيئة لإدارة الفندق بعد التعدى على عدد من الأشجار بالقطع و التقليم الجائر ، وذلك بعد قيام المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بضبط واقعة التعدى على الأشجار أثناء مروره الميدانى بالسوق السياحى.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أسماء الناظر مدير عام البيئة بأنه فور الإبلاغ بالواقعة تم تحرير المحاضر مع توقيع الغرامة المالية على إدارة الفندق ، بالإضافة إلى وفى حالة المخالفة مرة أخرى تصل العقوبة بغرامة مالية أخرى والحبس ، فيما تم بالتوازى مصادرة المعدات المستخدمة فى قطع الأشجار والأخشاب الناتجة من التقليم.

وأشارت مدير عام البيئة إلى أنه جارى الإعداد لحملة مكبرة للتشجير على مستوى مدينة أسوان وباقى مدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بزراعة مجموعة من أشجار الظل والمثمرة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة والمتغيرات المناخية والإحتباس الحرارى ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية لدى المواطنين الأسر بتعريف أبنائهم بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة ، وعدم الإضرار بها لتحقيق الإستدامة لها .

الاشجار

فيما شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على سرعة التدخل الفورى مع أى حالات مستحدثة يتم رصدها عبر المنظومة بحيث يتم الإزالة لها فى المهد .

وأكد المحافظ على أهمية التعامل مع هذا الملف الذى يشهد متابعة بشكل مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه.

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة للتعامل السريع مع المخالفات التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.