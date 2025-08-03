محافظ أسوان يطمئن على رفع درجة الاستعداد بلجان انتخابات الشيوخ

اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على جاهزية اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويأتي ذلك فى ظل المتابعة اللحظية لكافة التجهيزات والإستعدادات التى تم ويتم تنفيذها داخل مقار اللجان الإنتخابية التى ستشهد إجراء إنتخابات مجلس الشيوخ بها خلال يومى 4 و 5 أغسطس الجاري.

وأثناء الإجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكيد على ربط مركز السيطرة والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية، مع تحقيق التأمين الكامل لصناديق الإقتراع عقب التصويت ، وتأمين كافة اللجان ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية تحسباً لحدوث أى إنقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الإقتراع والفرز، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة.

اللجان الانتخابية

وشدد المحافظ على مسئولى المحليات للإنتهاء بالكامل من مراجعة أعمال النظافة العامة ودورات المياه والكهرباء والإتصالات ، وتوفير مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، والمظلات ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الإنتخابية ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان ، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

وأكد المحافظ إلى أهمية توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها .

ولفت إلى أنه بالتوازى يتم توفير الأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات المشاركة فى خدمة المواطنين لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم والسيدات أثناء نزولهم للجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم بما يساهم فى تخفيف مشقة التنقل والحركة للناخبين ، وخاصة اللجان الواقعة بالمناطق النائية والقرى والأحياء والأماكن البعيدة نظراً لطبيعة أسوان كمحافظة طولية ، ووقوع القرى وعدد من الأحياء على المرتفعات الجبلية .