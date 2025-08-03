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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على طقس محافظة أسوان .. اليوم الأحد

طقس اسوان
طقس اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت مدينة أسوان طقس معتدل مشمس ، حيث نشرت الشمس أشعتها في جميع الأرجاء مما أدى إلى ارتفاع فى درجة حرارة الطقس بشكل نسبى.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس حار رطب علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة فى جنوب الصعيد ، ومائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر. 

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة بشكل ملحوظ جدًا، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع، ما يسهم في عدم تواجد الأهالي خلال الظهيرة بالشوارع إلا فى حالة الضرورة.

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية ، ويشعر بها فى المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

طقس

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 38درجة، والصغرى 28 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة الظهيرة حتى تصل إلى 42 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 21% والرياح 13كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة، ويستمر ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة إلى 41 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 21% والرياح 10كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ42 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 33% والرياح 14كم/ س.

فقد إطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جاهزية اللجان من خلال الإجتماع الذى عقده مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

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