قبل ساعات من انطلاق انتخابات الشيوخ.. محافظ أسوان يتابع جاهزية لجان الاقتراع

قبل ساعات من إنطلاق إنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها يومى 4 و 5 أغسطس الجارى ، واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد عدد من مقار اللجان الإنتخابية التى ضمت مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ومحمد منير حسين الإبتدائى المشترك ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين ، وأسوان الفنية التجارية المتقدمة.

واطمئن الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، والقيادات التنفيذية والتعليمية المختصة ، على جاهزية اللجان الإنتخابية للظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر بإجمالى مليون و 116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة داخل 190 لجنة ، واقعة فى 189 مركز إنتخابى و 8 لجان عامة .

وأكد المحافظ على أهمية أن ينتهى دور الأجهزة التنفيذية من مسئولى المحليات عند الدعم اللوجستى من التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والاستراحات المختلفة ، لأن الجميع كجهاز تنفيذى يقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون تمييز حيث أن الهدف هى تنفيذ التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان.

مجلس الشيوخ

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى مع هذه الجهود تم عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية للتوعية بضرورة النزول والمشاركة فى الإنتخابات ، وخاصة من أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقيادات الطبيعية والشعبية ، لافتاً إلى أن ذلك يساهم فى تحقيق التكاتف بين كافة قوى المجتمع لتحفيز وتشجيع المواطنين لتحقيق المشاركة الإيجابية فى هذا الإستحقاق الدستورى .

وفى ظل المتابعة اللحظية لكافة التجهيزات والاستعدادات التى تم ويتم تنفيذها داخل مقار اللجان الإنتخابية التى ستشهد إجراء إنتخابات مجلس الشيوخ بها خلال يومى 4 و 5 أغسطس الجارى.

واطمئن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جاهزية اللجان من خلال الإجتماع الذى عقده مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.