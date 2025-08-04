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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ أسوان: إقبال مميز على انتخابات مجلس الشيوخ رغم ارتفاع درجة الحرارة

الدكتور إسماعيل كمال
الدكتور إسماعيل كمال
البهى عمرو

قال الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط داخل المحافظة، مؤكدًا أن هناك مشاركة مناسبة منذ الصباح، رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 45 درجة مئوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على قناة "صدى البلد"، أن المحافظة استعدت مبكرًا للاستحقاق الانتخابي، من خلال اختيار المقار المناسبة وتجهيزها باللوجيستيات الضرورية، مع تجهيز اللجان بمقاعد متحركة لتيسير التصويت لذوي الهمم وكبار السن.

وأوضح أن محافظة أسوان تضم 8 لجان عامة و190 لجنة فرعية، يشرف على كل منها قاضٍ لضمان الشفافية، مشددًا على توجيه الأجهزة التنفيذية بعدم التدخل مطلقًا في سير العملية الانتخابية، إيمانًا بأهمية حرية المواطن في اختيار من يمثله.

وأكد محافظ أسوان أن الحملات التوعوية التي سبقت الانتخابات، لا سيما التي نظمها المجلس القومي للمرأة وبعض الجمعيات الأهلية، كان لها أثر بالغ في زيادة الوعي، مشيرًا إلى مشاركة ملحوظة من النساء في مختلف اللجان منذ اللحظات الأولى.

وأشاد بدور العائلات والقبائل في تحفيز المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري، متوقعًا تزايد الإقبال خلال فترة ما بعد العصر مع انكسار حدة الحرارة.

وشدد المحافظ على أن العملية تسير بانضباط تام دون تسجيل أي شكاوى حتى الآن، متمنيًا أن يمر اليوم الانتخابي في أجواء ديمقراطية تمثل إرادة المواطن المصري.

محافظ أسوان العملية الانتخابية درجات الحرارة أسوان

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