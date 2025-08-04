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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الدقهلية: انتخابات الشيوخ عرس ديمقراطي يعكس وعي المواطنين| فيديو

اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية
اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية
هاجر ابراهيم

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن مشهد الإقبال على لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة يُجسد «عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا»، مشيرًا إلى أن جميع فئات المجتمع حرصت على المشاركة، في صورة تعكس تغيرًا إيجابيًا في ثقافة المواطن تجاه المشاركة السياسية.

وقال المحافظ، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» عقب الإدلاء بصوته، إن الدولة وفرت كل الوسائل والتسهيلات التي تكفل للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، موضحًا أن المشهد أمام اللجان كان مشجعًا للغاية، حيث رُصدت مشاهد عائلية مميزة كالأب الذي يصطحب ابنه، والجدة التي جاءت برفقة حفيدها، في تعبير حي عن روح الانتماء والمسئولية.

وأضاف مرزوق أن نجاح العملية الانتخابية في الدقهلية جاء نتيجة استعدادات مكثفة، تمثلت في اجتماعات تنسيقية خلال الشهر الماضي مع الجهات التنفيذية، حيث تم حصر التحديات السابقة والعمل على تلافيها، مع تجهيز المقرات الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللوجستية كافة.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة المختلفة، وشهدت لجان الاقتراع تواجدًا أمنيًا وخدميًا منظمًا لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الدور الذي لعبه الشباب في إنجاح العملية الانتخابية، من خلال مشاركتهم النشطة وتعاونهم مع الجهات المنظمة، ما يؤكد على أن المشاركة الواعية تمثل حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة.

محافظ الدقهلية مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ المشاركة السياسية مجلس الشيوخ 2025

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