أبو شقة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025

أدلي المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدائرته الانتخابيه بلجنة - الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي ، مؤكداً بأن مايحدث اليوم ليس استحقاق انتخابي فقط إنما هو رسالة إلى العالم بأن مصر صامدة مستقرة لديها مؤسساتها الوطنيه تؤدي دورها ، وأن إرادة المصريين أثبتت بأنها الصخرة التي ستتحطم عليها جميع التحديات .

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات له عقب الادلاء بصوته أن عزيمة المصريين ووعيهم ، أكدوا بأن الطريق ممهد لتنفيذ وتاسيس المشروع الوطني للرئيس السيسي ، في بناء دولة قوية عصرية حديثه ديمقراطية يمارس فيها للشعب حق بكل حرية وشفافيه .

و أضاف أبوشقه بأن الانتخابات البرلمانيه في هذ التوقيت الصعب الذي يمر به العالم من احداث هي عبور جديد نحو بناء دولة قويه، واكدت بعد نظر القيادة السياسية ، وبأن القارب سيسر بقائد وطني شجاع وسيصل الي بر الأمان.

ولفت أبوشقة بأن المصريين بخروجهم في هذه الانتخابات أكدوا بانهم جاهزون أن يحافظوا علي الكيان المصري والدولة المصريه … وتحيا مصر شعبا أبيا وقائدا شجاعا وجيشا باسلا وشرطة وطنية.