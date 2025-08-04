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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ وتدعو للمشاركة

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أدلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمقر اللجنة الفرعية المنعقدة فى مدرسة بدر الإعدادية بنين بمنطقة الدقي، حيث تقام الانتخابات يومي 4-5 أغسطس الجاري.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي جموع المواطنين والمواطنات للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله مجلس الشيوخ من أهمية، كما أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق كفله الدستور المصري لجميع أبناء الشعب الذين لهم حق التصويت.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لأعضاء اللجنة الانتخابية والقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لما يبذلونه من جهد كبير فى العملية الانتخابية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء المواطنين أمام اللجنة الانتخابية الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، موجهة لهم الشكر لحرصهم المشاركة في الاستحقاق الدستوري، وتحملهم درجات الحرارة المرتفعة.

ووجهت  الدكتورة مايا مرسي بالاستجابة الفورية لمطلب إحدي السيدات المشاركات في التصويت بالانتخابات، والتي تعاني من ظروف أسرية، حيث سيتم بحث الحالة الخاصة بها، وتقديم المساعدات الفورية اللازمة لها.

وزيرة التضامن انتخابات انتخابات مجلس الشيوخ الاستحقاق الدستوري العملية الانتخابية

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