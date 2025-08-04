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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. فيديو

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
البهى عمرو

عرضت قناة صدى البلد، فيديو للحظة قيام النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، وذلك من داخل لجنة مدرسة الجيزة القومية المشتركة بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأعرب "أبو العينين" ، عن ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وقدرته على تحمل المسؤولية الوطنية، من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس روح الانتماء، وتعزز من قوة الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ودعا نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، جميع المواطنين ممن لهم حق الانتخاب إلى النزول والإدلاء بأصواتهم، باعتبار أن كل صوت يمثل خطوة في طريق دعم الاستقرار ودفع عجلة التنمية، مشددًا على أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني لا يحتمل التهاون.

وفي السياق ذاته، أشاد النائب محمد أبو العينين بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، مثمنًا ما تبذله من عمل احترافي وتنظيم دقيق يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، سواء داخل مصر أو في الخارج، مما يعكس حرص الدولة على إنجاح هذا الاستحقاق.

وأكد أن المشهد الانتخابي هو رسالة واضحة للعالم، بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم، متمسكين بخيار الديمقراطية، وداعمين للمؤسسات الوطنية بكل وعي وإرادة.

محمد أبو العينين صدى البلد قناة صدى البلد مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

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