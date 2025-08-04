محافظ الشرقية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ| صور

أدلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بصوته في إنتخابات مجلس الشيوخ وذلك بلجنة مدرسة السادات الاعدادية بنين بمدينة الزقازيق حرصاً منه على المشاركة في الإنتخابات وممارسة حقه الدستوري والقانوني كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في إختيار من يمثله بمجلس الشيوخ.

أكد محافظ الشرقية أن الإنتخابات تسير بشكل منتظم وجاري المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف على أي مشاكل أو عقبات قد تعيق عملية التصويت ولتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأوضح محافظ الشرقية أن توافد المواطنين منذ الصباح الباكر علي اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم يؤكد حرص المواطن الشرقاوي على المشاركة في الإستحقاق الإنتخابي للحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية مؤكداً أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية .

وقال المحافظ أدعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية في الإنتخابات لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها لافتاً الي إن المرحلة الحالية تحتاج الي تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

