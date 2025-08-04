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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

توافد كبير للشباب والسيدات والعاملين بالمديريات الخدمية على اللجان الانتخابية بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية المشاركة الفاعلة في إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 بإعتبارها واجب وطني علي الجميع للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن والإعلاء من قيم الحرية والديمقراطية لتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة.

أشاد المحافظ بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية وخاصة الشباب والمرأة لما شهدته اللجان الإنتخابية من توافد وإحتشاد للإدلاء بالأصوات والتعبير عن الرأي وسط أجواء إحتفالية ومشهد يعبرعن قوة وتماسك الشعب وحرصه الشديد علي المشاركة في الإنتخابات وإختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ.

وفي هذا السياق توافد الشباب والعاملون بمديريات الشباب والرياضة والصحة والزراعة والتموين والاوقاف وقطاعات كهرباء الشرقية علي اللجان الإنتخابية للمشاركة والتعبير عن حرية رأيهم وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن بجانب قيام شباب البرلمان والطلائع و أندية التطوع التابعين لمديرية الشباب والرياضة بالمشاركة في تنظيم صفوف الناخبين وارشادهم الي لجانهم الإنتخابية ومساعدة كبار السن علي الإدلاء بأصواتهم وذلك إيماناً من الجميع بأن المشاركة في الإنتخابات مسؤولية كبيرة وواجب وطني علي الجميع لضمان إستقرار الوطن وإستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها .

كما اثني المحافظ علي المشاركة المتميزة للمرأة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في الإنتخابات مع بداية إنطلاقها مشيراً إلى أن المرأة المصرية دائما ما تأتي في مقدمة صفوف المشاركين في الإستحقاقات الدستورية وتضرب دائما أروع الأمثلة في حب الوطن وامتلاك الحس الوطني المتميز.

الشرقية محافظ الشرقية إنتخابات مجلس الشيوخ اللجان الإنتخابية

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