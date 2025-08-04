رئيس اللجنة العامة بالشرقية يتفقد لجان العاشر من رمضان ويتابع سير العملية الانتخابية

تفقد المستشار محمد جاد بلاسي، رئيس اللجنة العامة لمحافظة الشرقية، مقار اللجان الانتخابية بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ وتأكد خلال الجولة من انتظام العمل داخل اللجان.

وخلال الجولة وجّه بتذليل أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية، بما يضمن سيرها في أجواء هادئة ومنظمة، ويتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية على مستوى المراكز والمدن والقرى.