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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
محمد الطحاوي

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتظام سير العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفى الزقازيق العام ، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ولجنة من الإدارة العامة للطب العلاجي برئاسة الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وفي حضور الدكتور محمد يحيي مدير المستشفى.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث بدأ زيارته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، متفقداً غرف "التصنيف، والانعاش القلبي الرئوي، والملاحظة"، متابعاً تقديم الخدمة الطبية للحالات المرضية، كما تفقد وحدة آلام الصدر، والعناية المركزة للقلب، وقسم جراحات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، مشيداً بمؤشرات أداء الفرق الطبية، كما تفقد العناية المركزة للطوارئ، والعناية المركزة للأطفال، وقام بالاطلاع على الملفات الطبية للحالات، موجهاً بضرورة الالتزام بالتوثيق الطبي الكامل، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، كما أكد على أهمية المتابعة الفنية والصيانة الدورية للأجهزة الطبية، والتأكد من كفاءتها على مدار الساعة.

كما تفقد وحدة الكلى الصناعي، واطمأن على سير جلسات الغسيل الكلوي للمرضى، وتم التأكد من متابعة الصيانة الدورية وتغيير الفلاتر في المواعيد المحددة لها، بمحطة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلى، لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة أثناء تقديم الخدمة.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي العيادات الخارجية بالمستشفى، موجهاً بأهمية تفعيل الكروت المرقمة لتنظيم دخول المرضى للعيادات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل التكدس، وتسهيل حركة المترددين، كما أكد على أهمية رفع معدلات الأداء بوحدة الماموجرام بالمستشفى، لما لها من دور محوري في الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، موجهاً عمل خطة دعائية وتسويقية للتوعية المجتمعية بأهمية الفحص المبكر، وزيادة أعداد المستفيدات من الخدمة، كما تأكد من توافر فصائل الدم المختلفة، ببنك الدم التخزيني، مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية لمخزون الدم.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة قسم النساء والتوليد، وأكد على ضرورة خفض نسب الولادات القيصرية دون مبرر طبي واضح، ومؤكداً على أهمية تشجيع الولادات الطبيعية، حفاظاً على صحة الأم والطفل، مع متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بذلك داخل المستشفى.

وفي ختام جولته بالمستشفى، أثنى «البيلي» على الجهود المبذولة من الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى، مشيراً إلى أهمية استمرار العمل بروح الفريق، وتعزيز الانضباط والالتزام والتطوير المستمر في كافة الأقسام، بما يحقق أفضل خدمة صحية للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق آخر وعقب زيارته للمستشفى تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، قسم المركبات وجراج المديرية بالزقازيق، لمتابعة العمل وأعمال التطوير الجارية بالجراج، حيث تفقد الأعمال الجارية لرفع كفاءة الجراج، والتي تشمل إنشاء مغسلة للسيارات، وتغيير المظلات لحماية المركبات من أشعة الشمس والتآكل، إلى جانب أعمال ترميم ورفع كفاءة الحوائط والأرضيات، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ ١.٥ مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية، كما تابع وكيل الوزارة السيارات الحديثة التي تم دعم الجراج بها مؤخراً من قبل وزارة الصحة، مثل سيارة التبريد الخاصة بالطعوم، كما ناقش الموقف الحالي لصيانة المركبات والسيارات التابعة للمديرية، مع رئيس حركة المركبات، والتي تجري حالياً بتكلفة تقديرية تقترب من مليون جنيه، مؤكداً على ضرورة الاستغلال الأمثل للسيارات وفقاً لاحتياجات المنشآت الصحية بمختلف الإدارات الفنية والصحية، بما يتناسب مع حجم العمل ويدعم تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

بالشرقية وزارة الصحة بمستشفى الزقازيق مديرية الشئون الصحية

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