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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرفة عمليات الشرقية تنهي استعداداتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ واستقبال 4 ملايين و867 ألف ناخب وناخبة

غرفة عمليات
غرفة عمليات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من كافة الإستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 من خلال تجهيز مقار اللجان الإنتخابية بكل القرى والمراكز والمدن وتزويدها بجميع الإحتياجات اللازمة لنجاح عملية التصويت مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 مليون و867 ألف و259 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 829 مقر إنتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 844 لجنة فرعية علي مستوي 25 مركز وقسم شرطة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنه العليا وغرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة.

شدد المحافظ علي أعضاء الغرفة بالمتابعة الدقيقة لسير العملية الإنتخابية والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الطارئة للتسهيل على الناخبين ولحسن سير العملية الإنتخابية مؤكدا" أن الشرقية بوعي ومشاركة أبنائها ستكون من أولى المحافظات علي مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية علي أن الجهاز التنفيذي يقف علي مسافة  واحدة من جميع المرشحين داعيا أبناء المحافظة النزول والمشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته.

وأشار محافظ الشرقية إلى ضرورة أن نقدم عرساً ديموقراطياً يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولإستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالي مصر.

وكان محافظ الشرقية قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الإنتخابات المقرر إجراؤها خلال يومي (4 و 5 ) أغسطس 2025 لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 2025 الشرقية محافظ الشرقية اللجان الإنتخابية

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