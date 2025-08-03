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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل تعدي سائق على عامل بمفك في الشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب خلال مشاجرة بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2025 تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية من عامل " الظاهر بمقطع الفيديو " مقيم بدائرة المركز ، بتضرره من سائق مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتعدى عليه بإستخدام "مفك" محدثاً إصابته بجرح قطعى بالوجه ، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة ، وذلك حال قيام المصاب بتسليم المنقولات الزوجية لطليقته تنفيذاً لقرار المحكمة .

وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لقيام المبلغ بالتعدى عليه بالسب أثناء قيامه بتحميل المنقولات الخاصة بطليقة المذكور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مشاجرة مواقع التواصل الإجتماعى

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