تفاصيل تعدي سائق على عامل بمفك في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب خلال مشاجرة بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2025 تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية من عامل " الظاهر بمقطع الفيديو " مقيم بدائرة المركز ، بتضرره من سائق مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتعدى عليه بإستخدام "مفك" محدثاً إصابته بجرح قطعى بالوجه ، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة ، وذلك حال قيام المصاب بتسليم المنقولات الزوجية لطليقته تنفيذاً لقرار المحكمة .

وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لقيام المبلغ بالتعدى عليه بالسب أثناء قيامه بتحميل المنقولات الخاصة بطليقة المذكور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.